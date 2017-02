Ricky Martin : L'étonnante façon dont il a rencontré son fiancé...

Cette année, Ricky Martin n'a pas passé la Saint-Valentin tout seul. Deux ans après sa rupture avec son compagnon de longue date Carlos Gonzalès, le chanteur annonçait l'an dernier avoir retrouvé l'amour auprès de l'artiste Jwan Yosef. Alors qu'il a demandé son chéri en mariage, il a raconté leur rencontre...

Interrogé sur les ondes de la radio américaine SiriusXM par l'animateur Andy Cohen, à l'occasion du lancement de sa résidence à Las Vegas en avril prochain avec le spectacle intitulé Ricky : All in., le chanteur a évoqué son histoire d'amour avec son fiancé. "J'ai rencontré mon fiancé sur Instagram. Je suis collectionneur d'art et il est artiste. Je lui ai écrit et puis nous avons discuté pendant six mois sans que j'entende sa voix. Nous discutions d'art, rien de sexy, rien du tout je le jure. Et puis, un jour, je suis allé à Londres et je l'ai rencontré, fin du jeu. Nous sommes ensemble depuis un peu plus d'un an maintenant", a-t-il confié.

Depuis qu'il a un nouvel homme dans sa vie, Ricky Martin a réussi à le faire accepter par ses jumeaux, les craquants Matteo et Valentino (8 ans), longtemps habitués à la présence de Carlos Gonzalès dans leur vie. Cette jolie famille récompensée a d'ailleurs été vue récemment en train de passer un bon moment à l'avant-première de Star Wars : Rogue One.