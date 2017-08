Rio Ferdinand : Veuf et amoureux à nouveau, il n'oublie pas Rebecca...

Un peu plus de deux ans après la mort cruelle de son épouse Rebecca Ellison, qui a succombé en mai 2015 à l'âge de 34 ans des suites d'un cancer du sein, Rio Ferdinand la garde toujours au plus près de lui, même s'il s'efforce de se reconstruire et de vivre pleinement sa vie.

Endeuillé à nouveau cette année par la disparition, au mois de juillet, de sa maman Janice, elle aussi victime d'un cancer, l'ancien footballeur star peut compter sur l'amour retrouvé pour l'aider à avancer. En juillet également, l'ex-défenseur de Manchester United et de l'équipe d'Angleterre, âgé de 38 ans, officialisait en effet sa romance avec Kate Wright, 26 ans, bien connue du grand public britannique pour sa participation à l'émission de scripted reality The Only Way Is Essex, alias TOWIE. Après des mois de cachotteries et de secret soigneusement gardé, Rio Ferdinand assumait publiquement cette histoire d'amour en publiant une photo de la jeune femme en compagnie de ses trois enfants, Lorenz (11 ans), Tate (9 ans) et Tia (6 ans), fruits de ses quinze ans d'amour avec la défunte Rebecca. En réalité, on ne voyait que les pieds de toute la tribu, mais la présence d'une photo similaire sur le compte Instagram de la nouvelle venue au sein du clan était un message sans équivoque.

Une histoire d'amour et un mariage - célébré en 2009 - dont il continue d'honorer le souvenir : comme l'ont bien relevé les médias anglais sur un selfie posté cette semaine par Rio depuis ses vacances, le sextuple champion d'Angleterre arbore toujours à l'annulaire l'alliance qui matérialisait son union avec Rebecca et leur amour.

Rio Ferdinand profite actuellement de l'été au Portugal, en compagnie de proches et de la nouvelle élue de son coeur, Kate. Il vient d'ailleurs de partager, samedi 19 août 2017, une première photo le montrant avec elle, entouré de toute sa famille.