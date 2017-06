Rio Mavuba a épousé sa belle Élodie : Mariage chargé d'émotion, M. Pokora invité

Ils ont connu le bonheur d'être parents à deux reprises, c'est une émotion différente mais tout aussi intense que Rio Mavuba et sa sublime Élodie ont vécu le jeudi 22 juin. En couple depuis plus de dix ans, le footballeur français de 33 ans et sa compagne de longue date se sont enfin dit oui, un mariage chargé en émotion célébré dans la région de Bordeaux. Les parents de Tiago, 6 ans, et de l'adorable Aliyah, 1 an, se sont unis à la mairie de Cestas, d'où est originaire Élodie, avant de poursuivre les festivités dans un cadre somptueux, le domaine Château Smith Haut Lafitte.

Très ému lors du passage devant le maire Pierre Ducout, Rio Mavuba n'a pu retenir ses larmes, submergé par l'émotion de se savoir officiellement uni par les liens sacrés du mariage à la mère de ses deux enfants, pensant également à ses parents décédés alors qu'il était petit. Sa famille a fui la guerre civile sévissant en Angola sur une embarcation de fortune, c'était au début des années 80. Malgré l'absence de ses parents, Rio Mavuba a pu compter sur la présence de sa grande famille du football en ce jour unique.

Le capitaine historique du LOSC, que l'on dit sur le départ, a notamment choisi Mathieu Valbuena comme témoin. L'ancien attaquant lyonnais qui vient de signer en Turquie a rempli son rôle en prononçant le traditionnel discours lors de la cérémonie célébrée en extérieur au Château Smith Haut Lafitte. Ainsi qu'il l'a montré sur sa page Instagram, Mathieu Valbuena était accompagné de sa chérie Fanny Lafon, vêtue d'une robe blanche, comme le voulait le dresscode de l'événement. Preuve que son historie d'amour avec la maman de sa petite Léa est toujours d'actualité.