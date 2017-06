EXCLU – M. Pokora écarté de The Voice ? La production dément fermement !

Après chaque saison de The Voice sur TF1, les rumeurs vont bon train autour de possibles changements de coachs. Mercredi 14 juin 2017, nos confrères de Voici ont par exemple annoncé que le chanteur à succès M. Pokora (31 ans) serait écarté du programme – malgré la récente et jolie victoire de son poulain Lisandro Cuxi en finale de la 6e saison – au profit probable de Christophe Maé.

Contactée par Purepeople.com, ITV STUDIOS, nouveau producteur du télé-crochet The Voice à suivre sur @Itvstudiosfr, a tenu à démentir cette information.

"Comme chaque saison à cette période, la presse s'amuse au jeu des pronostics sur l'avenir des coachs dans les fauteuils rouges. Les rumeurs de départ ou d'arrivée de nouveaux coachs se succèdent. À ce jour, aucune décision concernant les coachs de The Voice pour la saison prochaine n'a été prise. La saison 6 vient juste de se terminer et les discussions avec M. Pokora mais également Florent Pagny, Zazie et Mika viennent à peine de commencer, alors patience...", nous ont-ils déclaré.

M. Pokora lui-même a tenu à mettre un terme aux rumeurs en se saisissant de son compte Twitter jeudi 15 juin. "Qu'est-ce qu'on peut lire comme CONNERIES ! Vous êtes à ce point en manque d'inspi ? #thevoice #bullshit Mika et moi on vous embrasse, tiens !", a-t-il déclaré en commentaire d'une photo de lui et Mika très complices.

