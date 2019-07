Rip Torn : Mort de l'acteur américain de Men in Black

L'acteur américain Rip Torn est mort mardi 9 juillet 2019, a appris l'AFP par son agent. "Torn est parti en paix cet après-midi (...) dans sa maison de Lakeville, dans le Connecticut, à l'âge de 88 ans. Sa femme Amy Wright, et ses filles Katie Torn et Angelica Page étaient à ses côtés", a annoncé Rick Miramontez dans un communiqué, sans en dire plus sur les circonstances de son décès. De son vrai nom Elmore Rual Torn Jr, l'acteur a fait ses débuts au cinéma dans Baby Doll en 1956, mais c'est avec le film Payday, dans lequel il donne la réplique à David Bowie, qu'il gagnera une notoriété nationale.

Tout aussi excellent sur les planches, Rip Torn s'illustre à Broadway. Au cours de sa carrière, il sera nommé neuf fois aux Emmy Awards. Mais c'est sa participation à l'émission de télévision The Larry Sanders Show qui lui fera gagner le précieux trophée. Notons également qu'il a été nominé en 1984 pour l'Oscar du meilleur second rôle masculin pour Cross creek.

On se souviendra toujours de lui comme l'inoubliable interprète de Z dans Men in Black, directeur de l'organisation secrète chargée de surveiller les extraterrestres sur Terre. Sur Instagram, son partenaire Will Smith lui a rendu un dernier hommage en publiant une photo du film. "R.I.P Rip", a-t-il écrit en légende.

Rip Torn avait aussi prêté ses traits à Louis XV dans Marie-Antoinette de Sofia Coppola (2006). Sa voix rauque l'avait également mené à faire du doublage. Il l'avait prêtée à Zeus dans le dessin animé de Disney Hercules (1997) et à Héphaïstos dans le jeu vidéo God of War (2010).

Côté vie privée, Rip Torn a été marié trois fois et il a eu six enfants. Il s'était uni à la comédienne Ann Wedgeworth de 1956 à 1961, avec qui il a eu une fille, Danae. En 1963, il épouse l'actrice Geraldine Page jusqu'à sa mort, en 1987. Ensemble, ils auront eu trois enfants : Angelica et les jumeaux Tony et Jon. Deux ans après le décès de son ancienne compagne, il épouse Amy Wright, également actrice, avec qui il aura deux filles : Katie et Claire.