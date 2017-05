Rita Ora mentalement tourmentée : "C'est difficile à surmonter..."

Pas facile tous les jours, la vie de star ! Ce n'est pas la chanteuse et actrice Rita Ora qui dirait le contraire. Lors d'une récente interview pour le podcast Bizarre Life, la belle Britannique de 26 ans s'est confiée sur les mauvais côtés de la notoriété et particulièrement sur un incident qui l'a traumatisée. Il y a deux ans, un homme s'était introduit à l'intérieur du domicile qu'elle occupe avec sa soeur pour lui dérober plus de 200 000 euros d'effets personnels. La comédienne qui a joué dans la saga Fifty Shades of Grey ne s'en remet toujours pas.

"Ça m'affecte encore, même aujourd'hui. Aller dormir ou ce genre de choses, ce n'est pas facile quand un étranger a pénétré dans votre maison et ce n'est jamais un super bon souvenir. C'est encore plus dur pour ma soeur qui est tombée nez à nez avec lui. C'est difficile à surmonter, même si on est allé au tribunal, tout ça. C'est flippant parce qu'on a l'impression de ne pas être en sécurité chez soi. J'ai pris soin depuis de relever le niveau de mon système de sécurité, je suis blindée à 200%", a-t-elle déclaré.

Heureusement, les choses vont un petit peu mieux depuis que le cambrioleur, un certain Charaf Elmouudden, a été condamné à cinq ans de prison et qu'elle a entrepris une thérapie. "Ça m'a beaucoup aidée d'en parler et de pouvoir extérioriser ma peur. Il vaut mieux avoir les idées claires et ce n'est pas toujours simple avec ce boulot. On est sans cesse dans différents pays, à faire différentes choses et il arrive qu'une femme perde le contrôle mentalement quand il y a autant de mouvement dans sa vie. J'en parle librement parce que je sais que je ne suis pas la seule à traverser ça. Ça arrive à tout le monde d'avoir des hauts et des bas", a-t-elle ajouté.

Qu'on se rassure, après la pluie vient toujours le beau temps et des jours meilleurs attendent sans doute Rita Ora. L'ex-compagne de Calvin Harris a justement révélé qu'elle s'apprêtait à revenir dans les bacs, après deux ans d'absence. Dans quelques mois, elle publiera donc un nouveau single en collaboration avec le père de tous les tubes Ed Sheeran... en attendant un prochain album ?

Coline Chavaroche