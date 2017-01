Ed Sheeran et Taylor Swift : "C'est la revanche des losers"

En promotion pour son nouvel album très attendu Divide, Ed Sheeran a accordé une interview exclusive au magazine GQ. L'occasion pour le chanteur anglais de se confier sur son retour en force, après un an d'absence. A l'aube de la sortie de son troisième opus, le jeune rouquin bat des records avec trois premiers extraits qui cartonnent. Une belle revanche sur la vie !

"C'est la revanche des loosers. Comme Taylor Swift, je n'étais pas du tout populaire à l'école. Aucun de nous deux l'étaient. Et finalement vous arrivez à un point où c'est vous, l'enfant le plus populaire. On est peut-être allé un peu trop loin tous les deux. C'est pour ça qu'elle veut être la plus grande artiste féminine au monde, et moi, le plus grand artiste masculin du monde", a-t-il balancé tout de go.

L'ancien outsider assure avoir beaucoup appris de ses années de galère. "A force d'entendre les gens dire que vous ne pouvez pas le faire, vous avez juste envie de les envoyer se faire fo*tre et leur montrer que vous pouvez", a-t-il ajouté. Regonflé à bloc par ses nombreux succès, le chanteur de 25 ans vise gros désormais.

"Adele est la seule personne à avoir vendu plus de disques que moi ces dernières années. Donc c'est la seule que j'ai besoin de battre. Ca relève de l'exploit parce qu'elle a vendu 20 millions d'exemplaires de son dernier album. Mais ça serait me sous-estimer que de penser que je ne suis pas au niveau", a-t-il déclaré.

S'il se défend "d'être en compétition" avec l'interprète d'Hello, ses propos semblent pourtant indiquer le contraire. Espérons que le succès soit à la hauteur de ses espérances pour son album à paraître en mars, sinon ça sera la douche froide pour Ed Sheeran.

