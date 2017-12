Robbie Rogers : Le joueur de foot a épousé son compagnon !

Robbie Rogers, le footballeur américain ouvertement homosexuel, clôture l'année 2017 de la plus belle des manières. En effet, il a épousé son fiancé, le producteur hollywoodien Greg Berlanti, le 2 décembre à Malibu.

Sur Instagram, le 7 décembre, Robbie Rogers a partagé une belle photo de lui et de son époux, tous deux en costume, tenant par la main leur fils Caleb, âgé d'un an. "Je suis toujours en train de me remettre de ce jour le plus émotionnel et magnifique, qui a dépassé tous les rêves que j'avais. Épouser l'homme que j'aime devant mes proches ce n'était pas quelque chose que je pensais possible en grandissant. Merci à l'homme et à la femme qui ont rendu ce jour possible. Merci aussi à @hanaasano d'avoir capturé ce moment, d'avoir convaincu Caleb de sourire devant l'objectif pendant tout ce temps, c'était impressionnant", a écrit le sportif, qui a pris sa retraite en novembre.

Robbie Rogers (30 ans) et Greg Berlanti (45 ans) se sont rencontrés en 2013 et ont annoncé leurs fiançailles en 2016.