Robert Pattinson est-il toujours fiancé à FKA twigs ? Son étrange réponse...

Robert Pattinson n'est pas du genre à s'extasier sur sa vie privée ou bien encore à se confier publiquement au sujet de sa petite amie. Et ce ne sont pas ses dernières déclarations dans la presse qui contrediront cette petite habitude...

Voilà maintenant trois ans que l'acteur de 31 ans partage la vie de la chanteuse et danseuse britannique FKA twigs. En avril 2015, soit quelques mois après l'officialisation de leur relation, des rumeurs persistantes avaient établi que le couple s'était fiancé, prêt à convoler en justes noces. Cinq mois plus tard, en septembre 2015, le magazine People avait rapporté que le mariage n'était finalement plus à l'ordre du jour, les tourtereaux ayant préféré le repousser, sans toutefois annuler leurs fiançailles. Une situation floue qui l'est encore aujourd'hui...

Invité mardi 25 juillet à s'exprimer dans l'émission de radio d'Howard Stern, Robert Pattinson a été brièvement questionné sur sa vie amoureuse et son statut. Lorsque l'animateur lui a demandé s'il était fiancé à FKA twigs, l'égérie Dior a préféré laisser planer le doute. "En quelque sorte !", a-t-il répliqué avec un ton amusé.

Complications "sérieuses" sur le tournage de Twilight

Refusant d'en dire plus à ce sujet, celui qui sera prochainement à l'affiche du film Good Time (présenté au dernier Festival de Cannes) a poursuivi son entretien en expliquant qu'il tenait à préserver les détails de sa vie privée, bien qu'il aurait adoré pouvoir s'exposer avec sa chérie s'il n'y avait pas autant de "surveillance" de la part du public et des médias. "C'est l'une des choses les plus frustrantes au monde. Parce que j'adorerais être capable de faire ça. Pour je ne sais quelle raison avec Twilight (...) il y a une troupe de gens fous qui pensent que chaque décision que je prends va créer une sorte de conspiration", a-t-il ajouté. Une référence directe à toutes ses groupies de l'univers Twilight, qui ont toujours violemment critiqué la femme qui partage sa vie.

A propos des films Twilight, Robert Pattinson a également confié lors du Howard Stern Show qu'il avait bien failli se faire virer des plateaux de tournage car il se prenait "trop au sérieux". "Je pensais à l'époque – j'avais 21 ans – qu'être dans une relation avec quelqu'un [il parle de son personnage, Edward, en couple avec Bella, interprété par Kristen Stewart, NDLR] signifiait qu'il fallait le jouer de façon très intense, en se parlant le moins possible, en se touchant le moins possible, être incroyablement sérieux tout le temps. Tout le monde me disait : 'Mais non, c'est supposé être heureux et fun ! C'est ce que les gens veulent !' Je me souviens que les producteurs m'ont donné le livre, et à chaque fois que mon personnage se fendait d'un sourire, ils soulignaient le passage. Je suis revenu plus tard... avec un grand sourire. Je l'incarnais en étant trop malheureux, donc une sorte de compromis a été fait", a-t-il conclu.