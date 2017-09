Robert Pattinson, Laury Thilleman, Emma de Caunes... Nuit de fête au Kiehl's Club

C'est l'événement culturel et glamour de la rentrée ! Tous les ans, au début du mois de septembre, les people et professionnels du 7e art prennent la direction de la Normandie afin de célébrer et de récompenser la crème du cinéma américain. Le week-end dernier, un parterre de stars s'est retrouvé sous le soleil de Deauville pour ouvrir la 43e édition du Festival de Deauville.

Et en marge de cette agitation, tout ce beau monde se réunit dans un lieu select mais convivial : le Kiehl's Club, qui accueille les personnalités les plus prestigieuses dans une ambiance décontractée et festive. Partenaire officiel du festival pour la troisième année consécutive, la marque de cosmétiques de la division luxe de L'Oréal met à disposition des festivaliers un lieu exclusif où, tout au long de la journée, les plus grandes stars donnent des interviews ou profitent de l'expertise de la team Kiehl's pour bénéficier d'un précieux diagnostic de peau et de conseils. Le soir venu, dès 22h30, on se retrouve dans ce lieu chic et incontournable pour dîner, qui se transforme ensuite en dancefloor jusqu'au bout de la nuit.

On a pu y croiser l'ex-Miss France Laury Thilleman, qui file le parfait amour avec le chef très stylé Juan Arbelaez. L'occasion de discuter projets télé, sport et cinéma avec le couple glamour, totalement sous le charme du film Good Time avec Robert Pattinson présenté un peu plus tôt dans la soirée. La danseuse Fauve Hautot était aussi de la partie, venue se détendre avant de retrouver le célèbre parquet de l'émission Danse avec les stars prochainement... Très complice avec Laury, elle en a même profité pour prendre quelques photos dans la sharing box. Au même moment, les membres du jury, Emmanuelle Devos, Pio Marmaï, Charlotte Le Bon et Benjamin Biolay se trouvaient en pleine conversation sur la terrasse, non loin de l'authentique taxi new-yorkais exposé dans le superbe jardin du club, emblème de la marque de produits cosmétiques.

Robert Pattinson incontournable

Patrick Poivre d'Arvor, l'adorable Youtubeuse beauté Emmy MakeUpPro, la blogueuse Betty Autier, Emma De Caunes et son mari Jamie Hewlett du groupe Gorillaz, l'hilarante actrice du film Le Manoir Vanessa Guide, le président de Radio France Mathieu Gallet, très complice avec le réalisateur de La Famille Bélier Eric Lartigau, Emmanuelle Bercot, présidente du jury de la révélation, l'humoriste Laurent Gerra ou encore la journaliste Audrey Pulvar ont également répondu présents et pris la pose devant les photographes.

Mais samedi, la star de la soirée était incontestablement Robert Pattinson. L'acteur britannique de Twilight, Harry Potter et Cosmopolis, venu accompagné de sa soeur Victoria, avait inauguré sa cabine sur la plage de Deauville dans la journée et s'est vu remettre un prix d'honneur par l'actrice Bérénice Bejo. Pas étonnant donc de les retrouver tous les deux en retrait avec Michel Hazanavicius, l'époux de l'actrice, en train de discuter alors que la fête battait son plein grâce au set endiablé du DJ Léo Lanvin.

La fête ne fait que commencer et va encore durer jusqu'au 10 septembre prochain, date de clôture du festival à laquelle le palmarès sera révélé. Sont attendus d'ici-là JoeyStarr, Charles Berling , Stefi Celma, Gregory Fitoussi, Nicolas Bedos, Doria Tillier, Berangère Krief, Marilou Berry, François- Xavier Demaison, Alice Belaïdi, Karole Rocher, Alysson Paradis... De belles soirées en perspective !