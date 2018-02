Robert Pirès en soirée avec sa femme : Jessica affiche son bras très tatoué

Jessica Lemarie et Robert Pirès forment un couple au grand coeur. Mariés depuis 2006, l'ancien footballeur de 44 ans et l'ex-mannequin, qui a lancé sa une marque de soins capillaires luxueux, naturels et biologiques, participent régulièrement à des événements caritatifs. C'est ce qu'ils ont fait le lundi 26 février 2018.

Le duo complice, qui vit une relation passionnelle, a assisté au dîner Global Gift Celebration organisé à Londres, sa ville de résidence. Tenues décontractées de rigueur puisque Jessica Lemarie portait un tee-shirt blanc sur lequel était inscrit "Let's dance", un top aux manches courtes qui laissait apparaître ses multiples tatouages. La jolie brune, maman de trois enfants, a recouvert son bras droit de multiples dessins colorés, dont un certain nombre de fleurs. L'ambassadeur du club d'Arsenal n'était quant à lui pas en costume ou smoking, mais en chemise à carreaux.

Dans quelques jours, l'ancien Bleu retrouvera plusieurs de ses anciens coéquipiers de l'équipe de France de foot victorieuse lors de la Coupe du monde en 1998. Tout comme Laurent Blanc et Alain Boghossian, Robert Pirès est annoncé pour un match qui se tiendra dans le cadre de la 2e édition des Défis du Sport portée par le Centre de Droit et d'Economie du Sport (CDES) de Limoges, qui se déroulera du 21 au 23 mars prochains.