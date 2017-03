Roch Voisine : "Ma copine est plus jeune..."

En promotion pour son 22e album, le beau Roch Voisine s'est confié à nos confrères du site Paris Match. Le chanteur québécois revient dans les bacs le 31 mars prochain avec Devant Nous, un album "très enjoué, qui saura autant faire réfléchir que danser ses auditeurs avec des thématiques dans l'air du temps".

Si, comme le bon vin il se bonifie avec le temps, à 53 ans, l'interprète de Helene ne peut pas lutter contre le temps qui passe. Un de ses nouveaux morceaux porte justement un titre pour le moins explicite : "J'veux pas vieillir". "Finalement, c'est chiant de vieillir. Il faut l'accepter. On peut se convaincre de toutes sortes de choses... En vieillissant on se sert un peu plus de sa tête et de son coeur, et c'est magnifique. Mais, à la fin, c'est chiant de vieillir. Surtout pour moi, qui vit avec des gens d'une autre génération. Ma copine est plus jeune, mes enfants sont encore jeunes. A un moment, tu t'aperçois du décalage", a-t-il reconnu.

Fort de son succès et de sa très grande notoriété, Roch Voisine a au moins le privilège de s'offrir quelques libertés, notamment celle de travailler chez lui. Il a d'ailleurs conçu son nouveau bébé depuis son domicile, ce qui lui a permis de trouver l'équilibre parfait entre vie personnelle et professionnelle.

"Mon album a été fait en deux mois à la cave, chez moi. C'est une tout autre dynamique de travail. C'est 12 ou 15 heures de travail par jour, c'est très fastidieux. Mais en même temps, c'est enrichissant et c'est à la maison donc on choisit le rythme. Ca permet de se lever le matin avec les enfants, de les emmener à l'école, de travailler toute la journée avec les copains, puis tout le monde se retrouve pour le dîner", a-t-il expliqué.

Papa d'Alix-Elouane (12 ans) et de Kilian (10 ans), le chanteur arrive définitivement à un tournant de sa vie et de sa carrière, qu'il nous tarde de découvrir.

