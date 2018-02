Ronn Moss, Ridge Forrester d'Amour, Gloire et Beauté, réapparaît avec sa femme

Ronn Moss n'est plus Ridge Forester depuis 2012, rôle incontournable du soap opera Amour gloire et beauté diffusé tous les matins de la semaine sur France 2. Discret depuis son départ de la série, l'acteur américain de 65 ans continue d'être invité à des soirées et à fouler des tapis rouges.

Ronn Moss a assisté à la soirée Italian Institute of Culture Los Angeles Creativity awards organisée au théâtre Harmony Gold d'Hollywood le mercredi 31 janvier, en présence de l'actrice italienne et glamour Monica Bellucci. Le comédien et chanteur ne s'y est pas rendu seul mais accompagné de son épouse, Devin DeVasquez, et de leur petit chien qui tient dans un sac à main. Connu pour ses teintures brunes, Ronn Moss est apparu dans un look quelque peu surchargé : pull rouge, veste beige, foulard noir et bottes à fermeture éclair. Marié depuis 2009 à Devin DeVasquez, l'ex-interprète de Ridge Forester partage toujours une belle complicité avec sa seconde épouse près de dix ans après leur union. Ronn Moss avait précédemment connu l'engagement du mariage puisqu'il était resté uni à Shari Shattuck de 1990 à 2002.

Au casting d'Amour gloire et beauté depuis les début du soap opera en 1987, Ronn Moss avait perdu sa place après s'être montré trop gourmand. Alors qu'il avait voulu revaloriser son salaire, le ténébreux brun s'était fait écarter. "Ronn a passé vingt-cinq années formidables avec nous, nous le considérerons toujours comme faisant partie de la famille", avait simplement communiqué la production à l'époque. Un gros coup dur qu'il a surmonté notamment grâce au soutien de sa femme.