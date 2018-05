Rosario Dawson fête ses 39 ans toute nue sur Instagram !

Les 900 000 abonnés de la comédienne ont pu la découvrir dans le plus simple appareil. Dans une première vidéo, la star se dévoile dénudée et tout sourire, se cachant la poitrine à l'aide de son bras. Elle commente alors : "Un joyeux anniversaire qui me va bien... J'ai 39 ans et j'me sens bien..." Dans la foulée, elle publie un selfie pris dans ce qui semble être sa salle de bain. Avec un jeu de miroir, Rosario Dawson ne laisse que peu de place à l'imagination en dissimulant à peine son entre-jambes avec une bouquet de fleurs. "Réflexion sur le fait de ne pas laisser la gravité me démoraliser...", écrit-elle en légende.