Rosario Dawson sous le choc : Sa cousine de 26 ans retrouvée morte !

Rosario Dawson est en train de vivre une véritable tragédie. TMZ rapporte que la comédienne de 38 ans a retrouvé le corps sans vie de sa cousine, Vanez Ines Vasquez, à son propre domicile.

L'actrice a découvert sa cousine, inconsciente, en descendant au rez-de-chaussée de son appartement de Venice Beach, jeudi 11 mai. En arrivant sur les lieux, les secours n'ont pas réussi à ranimer la jeune femme de 26 ans. Les causes du décès seraient naturelles si l'on en croit l'autopsie, d'autant que la victime n'avait pas d'antécédents concernant l'abus de substances illicites. Si les examens toxicologiques sont toujours en cours selon le site américain, il est précisé que Vanez Ines Vasquez souffrait tout de même de migraines et d'hypertension.

Contactée par TMZ, Rosario Dawson, sous le choc, comme on peut l'imaginer, a refusé tout commentaire. L'actrice de Daredevil et de Men in Black 2 était très proche de sa cousine, dont on raconte qu'elle travaillait pour elle.