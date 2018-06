Roselyne Bachelot et Chantal Thomass : Leur soirée shopping avec Pellegrino

Ce 26 juin 2018, plusieurs personnalités se sont donné rendez-vous pour la soirée d'inauguration de la nouvelle boutique Pellegrino, à Paris. Pour son 35e anniversaire, le maroquinier s'est offert un nouveau point de vente à quelques pas de l'Arc de Triomphe. C'est dans un nouveau décor particulièrement soigné que les convives ont pu apprécier les sacs et les pochettes exposés.

La créatrice de lingerie Chantal Thomass a pris part à la soirée, posant volontiers au côté de Renaud Pellegrino, le fondateur et directeur de la marque qui porte son nom. Elle a ainsi pu échanger quelques mots avec la styliste Catherine Baba et Jean-Claude Jitrois. Non loin de là, la chanteuse Marie-Amélie Seigner est partie à la découverte des différents accessoires de la boutique.

Également présente, Roselyne Bachelot semble avoir eu un vrai coup de coeur pour l'un des modèles colorés siglés Pellegrino ! L'ancienne ministre est apparue particulièrement enjouée lors de cette inauguration parisienne au cours de laquelle elle a pu aussi croiser les acteurs François Vincentelli et Alice Dufour. Retour en images sur la soirée.