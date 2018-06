Rosie O'Donnell : Sa fille aux troubles mentaux, enceinte, divorce déjà

Comme le rapporte Page Six, Chelsea O'Donnell a demandé le divorce, en avril 2018, de son mari Nick Alliegro après deux ans de mariage. La jeune femme de 20 ans a déjà retrouvé l'amour et attend même son premier enfant avec son nouveau compagnon, Jacob Bourassa.

C'est dans l'état du Wisconsin, où elle avait trouvé refuge après avoir fugué en 2015 de chez sa mère adoptive Rosie O'Donnell qui vivait à New York, que Chelsea a déposé sa demande de divorce. La jeune femme, qui souffre de troubles mentaux depuis plusieurs années, avait rencontré son époux Nick Alliegro il y a trois ans - peu après avoir fugué pour les beaux yeux de Steven Sheerer - et l'avait épousé en 2016. On ne connait pas le motif du divorce...

Chelsea O'Donnell est actuellement enceinte de son premier enfant. Un bébé qui est le fruit de ses amours avec son nouveau compagnon Jacob Bourassa, dont elle partage le même toit. "Elle va nettement mieux aujourd'hui et nous échangeons. Elle est dans une relation amoureuse qui semble positive et plus du tout dangereuse, ce qui est un gros avantage", a confié la star américaine à Mark Henick. Rosie et sa fille ont connu des hauts et des bas au fil des mois mais, désormais, elles ont repris contact et la demoiselle se serait excusée de ses propos odieux tenus sur l'animatrice et comédienne (Queer as Folk). "C'était très dur pour elle de croire que je puisse lui pardonner. C'est dur aussi pour d'autres personnes dans ma vie. Alors, on travaille pas à pas, un à un", a confié Rosie O'Donnell.

Thomas Montet