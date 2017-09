Rosie O'Donnell tacle sa fille, enceinte, qui court les médias pour se plaindre

Rosie O'Donnell n'aura jamais la paix dans sa vie personnelle... La comédienne, humoriste et animatrice télé américaine est une nouvelle fois fâchée avec sa fille adoptive Chelsea. Déjà marquée par la mort récente de son ancienne femme, Michelle Rounds, la star se serait bien passée des attaques de la demoiselle, qui vient de révéler sa grossesse, ainsi que du battage médiatique qui découle de cette annonce...

Dans une interview au Mail Online, Chelsea (20 ans) a dévoilé être enceinte de neuf semaines. "C'est vraiment excitant et j'ai hâte. Mais Rosie ne fera pas partie de la vie de mon enfant et non, ça ne me rend pas triste pour être honnête", a-t-elle déclaré. Depuis plusieurs années, la jeune femme, qui souffre de troubles psychiatriques et s'était notamment enfuie du domicile de Rosie O'Donnell, veut rester à distance de la star et multiplie les piques et attaques. Outre sa grossesse, elle s'épanche aussi dans les médias sur la mort de Michelle Rounds. "J'ai appris la mort de Michelle par ma mère, Keli [première femme de Rosie, ndlr], elle me l'a dit par sms. Elle m'a dit que Michelle s'était suicidée. (...) J'étais choquée. C'était très triste d'apprendre sa mort", a-t-elle déclaré.

Chelsea n'hésite pas à accepter toutes les sollicitations médiatiques pour parler d'elle et dire tout le mal qu'elle pense de Rosie O'Donnell. L'actrice de 55 ans, notamment vue dans Queer as Folk, a répliqué sur Twitter en disant que sa fille adoptive, recueillie quand elle était bébé, était du genre à délaisser ses proches. "Voici le chien que tu as abandonné. Et ta soeur, lors de son anniversaire l'an dernier... Tu ne veux pas de moi dans ta vie, alors arrête de faire des interviews pour parler de moi, petite", a-t-elle répliqué en postant des photos et des vidéos. La star va plus loin encore en accusant la demoiselle de faire du profit sur le dos de Michelle Rounds. "Mort de Michelle : des sous pour Chelsea", a-t-elle ainsi écrit.