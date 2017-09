Rosie O'Donnell en deuil : Suicide de son ex-femme et mère de sa fille

Drame familial pour Rosie O'Donnell. Selon TMZ, l'ex-épouse de la comédienne, Michelle Rounds, a été retrouvée morte à son domicile. D'après les premiers éléments de l'enquête, cette dernière s'est ôté la vie lundi 11 septembre, premier jour de la semaine nationale de prévention du suicide aux Etats-Unis. Elle était âgée de 46 ans.

Suite au drame, l'ancienne animatrice de l'émission The View s'est exprimée par le biais d'un communiqué. "Je suis triste d'apprendre cette terrible tragédie. La maladie mentale est un problème très sérieux qui affecte beaucoup de familles. Mes pensées et mes prières sont destinées à la famille de Michelle, son épouse et leur enfant", a déclaré la star de 55 ans, révélant ainsi que son ancienne compagne avait refait sa vie depuis leur rupture.

Rosie O'Donnell et Michelle Rounds, une consultante, s'étaient rencontrées en 2011 dans un café Starbucks. Après quelques mois de romance, les deux femmes s'étaient mariés en juin 2012, puis avaient adopté en janvier 2013 une petite fille, Dakota. Après deux ans et demi d'union, elles avaient annoncé leur séparation en février 2015.

Michelle Rounds, qui souffrait de dépression, avait fait une première tentative de suicide en septembre 2015, moins d'un an après sa séparation avec Rosie O'Donnell. Le divorce aurait été particulièrement pénible pour le duo, qui s'était déchiré la garde de sa fille. C'est finalement Rosie O'Donnell qui avait fini par obtenir la garde exclusive de Dakota, au grand désespoir de Michelle Rounds. Malgré ces tensions, celle qui a été vue dans la série Nip/Tuck souhaitait garder de bons rapports avec son ex. C'était d'ailleurs elle qui était parvenue à lui sauver la vie en la gardant avec elle au téléphone pendant l'arrivée des secours, lors de sa première tentative de suicide.