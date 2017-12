Rumer, Scout et Tallulah Willis : Les 3 filles de Demi Moore nues dans un bain

On les savait proches, et elles ne s'en cachent pas, mais on ne pensait pas un jour qu'elles seraient capables de publier pareille photo. Rumer, Scout et Tallulah Willis, les trois filles de Bruce Willis et Demi Moore, ont décidé de faire fi de la pudeur pour poser ensemble, totalement nues dans un bain.

C'est Tallulah, la petite dernière de 23 ans, qui a posté la photo sur Instagram, où elle est suivie par plus de 167 000 abonnés. En légende, trois émojis d'anges, et rien de plus. Les genoux contre la poitrine, les jeunes filles complices ne montrent rien, mais rendent hommage à leur enfance en prouvant que même en étant désormais adultes (Rumer a 29 ans, Scout LaRue en a 26), rien n'a changé.