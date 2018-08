Sabrina Ouazani sublime en bikini, Franck Gastambide la trouve "trop belle"

Après une année cinématographique bien remplie entre le succès de "Taxi 5", la sortie de "Demi-soeurs" et "Break" cet été, Sabrina Ouazani a bien mérité ses vacances. D'abord passée par la Californie et Los Angeles, l'actrice a posé ses valises à Hawaï. Un certain Franck Gastambide suit exactement le même itinéraire qu'elle et commente ses photos avec de doux mots.

Sabrina Ouazani en bikini à Hawaï récolte un "Trop belle" de Franck Gastambide. Instagram, le 22 août 2018.

Quelques jours auparavant, les deux acteurs se trouvaient au même moment en Californie, où ils ont visité le célèbre désert, Los Angeles et Las Vegas.

@sg__creation Une publication partage par Sabrina Ouazani (@sabrinaouazani) le 14 Aot 2018 12 :55 PDT

Chill Une publication partage par Sabrina Ouazani (@sabrinaouazani) le 16 Aot 2018 9 :55 PDT

Une publication partage par Sabrina Ouazani (@sabrinaouazani) le 18 Aot 2018 9 :50 PDT

California Love Une publication partage par Franck GASTAMBIDE (@franckgastambide) le 14 Aot 2018 12 :53 PDT

Une publication partage par Franck GASTAMBIDE (@franckgastambide) le 15 Aot 2018 10 :17 PDT

Bonne semaine les amis ! Une publication partage par Franck GASTAMBIDE (@franckgastambide) le 20 Aot 2018 1 :55 PDT

