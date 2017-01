Saffron Burrows maman : L'actrice de 44 ans et sa femme Alison ont eu une fille

Aussi discrète soit-elle, l'actrice anglo-américaine Saffron Burrows n'a pu dissimuler au cours des derniers mois l'heureux événement qui se profilait à l'horizon : début décembre lors de la première à Los Angeles de la série Mozart in the Jungle dont elle est - après avoir été vue notamment dans New York Section Criminelle - l'une des protagonistes, puis début janvier sur le tapis rouge des Golden Globes, ses rondeurs de future maman étaient très remarquables. Et bébé est finalement arrivé, lundi 23 janvier 2017 !

A 44 ans, Saffron Burrows a mis au monde une petite fille, Daisy Alice Winnie Balian-Burrows, selon une information de E! News. Il s'agit du second enfant de l'ex-héroïne des films Peur bleue (1999) et Troie (2004) et de son épouse Alison Balian, auteure pour The Ellen DeGeneres Show, mamans depuis 2010 d'un petit garçon.

En couple depuis près de neuf ans, les deux femmes se sont mariées en août 2011, une union longtemps restée secrète. En 2014, quinze ans après avoir révélé sa bisexualité, Saffron Burrows mettait les choses au clair dans un entretien accordé au quotidien anglais The Guardian : "J'ai décidé de vous parler parce que je ne veux pas mentir par omission et je veux être très franche concernant ma vie, déclarait alors celle qui fut par le passé fiancée à l'acteur Alan Cumming puis en couple avec Mike Figgis, réalisateur des films Mademoiselle Julie et Timecode dans lesquels elle joua. Je ne veux pas hésiter et avoir l'impression d'être entravée par quelque chose que je n'aurai pas dit. Je suis vraiment fière de ma famille et des personnes que sont ces deux êtres à mes côtés. C'est certainement l'accomplissement dont je suis le plus fière. Quant à mon petit garçon, je veux être honnête avec lui parce qu'il le mérite. Et je veux que nous vivions une vie très honnête ensemble. Je crois que, pendant un certain temps, j'évitais la discussion, de peur d'être étiquetée d'une manière que j'aurais ressentie comme réductrice et pas en accord avec qui je suis."

Un discours qui vaut au moins autant pour quatre que pour trois.