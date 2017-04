Salma Hayek : Sa belle déclaration d'amour à son mari, François-Henri Pinault

Entre Salma Hayek et François-Henri Pinault, c'est une belle histoire d'amour qui se poursuit. Plus de dix ans après leur incroyable coup de foudre, l'actrice de 50 ans et l'homme d'affaires de 54 ans viennent de fêter un cap très important avec les célébrations de leur huitième anniversaire de mariage.

En février 2009, le couple s'était uni dans la plus grande discrétion à la mairie du 6e arrondissement de Paris. Mais ce n'est que quelques semaines plus tard, le 25 avril, que les tourtereaux avaient organisé une grande et somptueuse fête avec tous leurs amis à Venise, lieu de leur rencontre. Plus précisément, les noces de la star hollywoodienne et du PDG du groupe Kering se sont déroulées à l'opéra de Venise, La Fenice.

Mardi, Salma Hayek s'est donc emparée de son compte Instagram pour publier un cliché souvenir du plus beau jour de sa vie, adressant au passage une tendre déclaration au père de sa fille Valentina (9 ans). "La plus belle bénédiction de ma vie est l'amour. 11 ans ensemble, 8 mariés", a-t-elle écrit. Sur la photo en noir et blanc, les deux époux sont vus en train d'échanger quelques mots, installés à la table des noces.