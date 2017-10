Salut les Terriens : Un chimpanzé se jette sur un invité, grosse frayeur

Samedi 7 octobre, en ouverture de l'émission Salut les Terriens sur C8 !, Laurent Baffie a débarqué sur le plateau avec un chimpanzé habillé d'une robe rose. Et tout ne s'est malheureusement pas passé comme prévu...

L'humoriste, au coeur d'une polémique sur l'affaire de la robe de Nolwenn Leroy, est un amoureux des animaux et sa culture à leur sujet est inégalable. Une passion clairement visible face à la caméra hier, Laurent Baffie échangeant des gestes tendres avec le singe qui incarnait sa compagne. Mais voilà, quelques secondes après que Robert Charlebois a demandé si l'humoriste avait un contrôle sur l'animal, celui-ci s'est levé de sa chaise, dirigé vers le chanteur de 73 ans et a frappé sa tête contre son torse.

Laurent Baffie s'est immédiatement levé pour calmer le chimpanzé, le Québécois n'a pas bougé et le mannequin Anaïs Mali a fui le plateau. Quelques secondes plus tard, le calme est totalement revenu et tout le monde avait le sourire.

Plus de peur que de mal donc. Les images n'en restent pas moins impressionnantes.

Ce numéro de Salut les Terriens ! a réuni 925 000 téléspectateurs, soit 5% de part de marché. Un très bon score.