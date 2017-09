Laurent Baffie et la polémique de la robe : Son mea culpa ironique dans SLT !

Ce samedi 30 septembre 2017, Thierry Ardisson recevra dans Salut les terriens ! (C8) le journaliste et producteur William Leymergie, les anciens chroniqueurs d'On n'est pas couché (France 2) Eric Zemmour et Eric Naulleau, la comédienne et animatrice Capucine Anav et l'humoriste Bun Hay Mean. Mais, avant de s'intéresser à ses invités, l'homme en noir a tenu à laisser la parole à Laurent Baffie afin de régler l'affaire de la jupe une bonne fois pour toutes.

Ce dernier a en effet fait son mea culpa à sa façon. Après avoir fait son entrée sur le plateau vêtu d'une camisole de force, il a confié : "D'abord je voudrais m'excuser, parce que j'ai fait quelque chose de pas bien. J'ai touché à la jupe d'une fille, ce n'est pas bien. Je l'ai expliqué à mes enfants et je l'ai fait quand même. Du coup j'ai consulté et le psy m'a conseillé ce petit vêtement mi-saison qui va m'empêcher de faire pas mal de conneries." Laurent Baffie s'est ensuite excusé auprès de Nolwenn Leroy qui venait défendre son album Gemme et qui depuis quelques jours n'entend plus parler que de la polémique.

"Moi qui suis très sensible à la cause des femmes battues, je sais que la prochaine fois que je vais prendre la parole pour parler de ça, on va me jeter la séquence à la gueule, donc j'aurais beaucoup moins de crédit", a-t-il ensuite expliqué, avant d'ajouter ironiquement : "Je voulais te remercier Thierry d'avoir coupé il y a un mois la séquence avec Monica Bellucci, quand je lui arrache le soutien-gorge. Tu m'as sauvé la vie."

Laurent Baffie a également souligné qu'il ne fallait pas toucher aux jupes des filles "parce que ça renvoie à une image extrêmement désagréable". "Et je comprends les filles qui ont été choquées par ça. Je ne le ferai plus", a-t-il conclu.

Est ensuite venu le tour de Thierry Ardisson de prendre la parole. Après avoir rappelé que Nolwenn Leroy avait désamorcé la situation instantanément, l'animateur de 68 ans a passé un message cash aux journalistes qui se sont emparés de cette affaire. Une vidéo à retrouver dans notre player.

Rappel des faits

Pour rappel, samedi 23 septembre 2017, Thierry Ardisson recevait, entre autres, la chanteuse Nolwenn Leroy. Et, alors que la jeune maman évoquait sa relation avec Michel Fugain , également présent sur le plateau, l'humoriste Laurent Baffie a soudainement soulevé sa jupe. Une séquence qui a scandalisé de nombreux internautes.

Aussi, nombreux sont les téléspectateurs qui ont saisi le CSA, lequel a ouvert une instruction lundi 25 septembre 2017 comme le révélaient nos confrères de TV Mag. Une chose qui a profondément énervé Thierry Ardisson, ainsi que de nombreuses personnalités. Nolwenn Leroy s'est quant à elle dite étonnée de l'ampleur qu'a pris cette affaire, lors d'une interview accordée au Parisien.