SLT – Laurent Baffie dans le viseur du CSA : Réaction et nombreux soutiens !

Laurent Baffie ne pensait pas que l'affaire prendrait une telle ampleur !

Samedi 23 septembre 2017, l'animateur Thierry Ardisson recevait, entre autres, la chanteuse Nolwenn Leroy, venue assurer la promotion de son album Gemme, dans Salut les Terriens ! Et, alors que la jeune maman évoquait sa relation avec Michel Fugain, également présent sur le plateau, l'humoriste Laurent Baffie a soudainement soulevé sa robe. Une séquence qui a scandalisé de nombreux internautes.

Aussi, nombreux sont les téléspectateurs qui ont saisi le CSA, lequel a ouvert une instruction lundi 25 septembre 2017 comme le révélaient nos confrères de TV Mag. Pour l'heure, aucune décision n'a été arrêtée, mais beaucoup de personnalités se sont insurgées contre cette polémique. À commencer par Thierry Ardisson lui-même qui a crié sa colère lors d'une interview accordée au site internet de la publication : "Je suis un citoyen français qui répond aux lois de mon pays. Si une association de lutte contre le remonté de jupe m'attaque, très bien. Mais, moi, le CSA, je ne reconnais pas cette juridiction intermédiaire ! Le truc coûte 40 millions d'euros par an à la collectivité nationale, au moment où on ampute le budget de France Télévisions de 80 millions d'euros ! Le CSA s'appuie sur des signalements, je déteste ce système de dénonciation anonyme. On se croirait en 1942, époque où les Français avaient déjà une fâcheuse tendance à dénoncer (...). C'était une blague entre Laurent Baffie et Nolwenn Leroy qui sont très par ailleurs très très potes !"

La chanteuse Maurane et Isabelle Mergault ont aussi poussé un coup de gueule, sur Twitter, en écrivant respectivement "N'importe quoi cet acharnement sur #LaurentBaffie. Même Nolwenn riait et ils sont effectivement amis. Pfffft les gens qui mélangent tout","Baffie s'en prend à tout le monde !! Hommes femmes enfants! Ils s'attaquent aux puissants aussi !(hommes politiques) Stop les procès de merde".

De son côté, Cyril Hanouna a confié dans TPMP hier soir qu'il comprenait moyennement la polémique. "La seule personne qui a le droit de dire si elle n'a pas été à l'aise, c'est Nolwenn Leroy", a ajouté Valérie Benaïm. Un avis partagé par Isabelle Morini- Bosc ou encore Matthieu Delormeau.

Voyant cette affaire prendre de l'ampleur, Laurent Baffie a décidé de sortir de son silence. "Qui vient à ma lapidation demain ?", a-t-il écrit. Alessandra Sublet lui a alors répondu avec humour : "Moi et je viens en jupe."