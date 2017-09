SLT - Nolwenn Leroy et Laurent Baffie complices : La séquence qui fait scandale

Samedi 23 septembre 2017, Thierry Ardisson recevait, entre autres, Nolwenn Leroy sur le plateau de Salut les terriens ! (C8). Venue présenter son nouvel album, Gemme, la jeune maman s'y est confiée sur ce projet. Mais pas seulement : l'interprète du titre Cassé s'est aussi frottée à l'humour de Laurent Baffie.

Alors qu'elle était interrogée par l'animateur en noir sur sa relation avec Michel Fugain, lui aussi invité, Nolwenn Leroy a eu la surprise de voir l'humoriste lui remonter sa robe. Un brin amusée par la situation, la jolie brune aux yeux bleus a tenu à mettre les choses au clair, précisant qu'elle "laissait faire parce que c'est Laurent". Et d'ajouter quelques minutes plus tard : "On se connaît depuis longtemps, c'est pour ça que je le laisse mettre sa main sur ma cuisse."

Si Nolwenn Leroy et Laurent Baffie ne voient pas le mal, certains téléspectateurs ont indiqué avoir été gênés par cette séquence, qualifiée de "malaisante". "Génial, donc on a encore droit à une agression sexuelle à la TV française dans #SLT Y'en a assez quoi", "J'adore l'humour de Baffie mais là non. Tu ne tripotes pas, même si c'est ta meilleure amie. Avec lui quand c'est verbal c'est drôle, là non", "C'est limite le geste de Baffie avec Nolwenn...", peut-on lire.