Sam Smith : Il révèle avoir fait une liposuccion... à 12 ans !

Désormais bien dans sa peau, le chanteur Sam Smith n'hésite plus à s'afficher et à parler de lui. L'interprète de Too Good At Goodbyes et Promises a ainsi librement parlé de son homosexualité, du genre et du fait d'avoir pensé à devenir une femme lors de son interview avec Jameela Jamil (star de The Good Place). Mais il a aussi évoqué son enfance et ses anciens problèmes de poids.

Lorsqu'il avait seulement 12 ans, Sam Smith a donc eu recours à une liposuccion. "Je pense qu'à ce moment précis, j'en étais très heureux. Cela n'a pas vraiment changé grand chose. Je crois avoir tout repris en même pas deux semaines car je n'avais pas encore réglé ma relation avec la nourriture. Mais avoir 12 ans et être opéré d'une liposuccion pour perdre du buste, c'est un truc énorme", a-t-il confié. "Je vivais d'atroces situations avec les autres mecs à l'école. C'était horrible. C'était le bordel", a-t-il ajouté en racontant qu'il se faisait agripper la poitrine car il était en surpoids.

Sam Smtih, qui dit que son apparence a été "à la base" de toute sa tristesse, a commencé une thérapie l'an dernier et va beaucoup mieux. Il faut dire qu'il a aussi fait d'intenses efforts pour perdre du poids en se mettant au sport et en faisant attention à ce qu'il mange. Il affiche désormais une silhouette amincie. De quoi lui redonner le sourire, lui qui, par exemple, détestait aller à la piscine étant ado. "J'avais pris l'habitude de demander à ma mère de me faire des mots pour l'école pour ne pas devoir aller aux cours de natation car sinon je devais me cacher la poitrine", s'est-il souvenu. Heureusement que tout cela est derrière lui !