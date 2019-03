Sam Smith révèle avoir déjà pensé à "changer de sexe" !

Sam Smith aurait-il pu être une femme ? C'est en tout ce qui lui a déjà traversé l'esprit. Le chanteur de 26 ans s'est confié à Jameela Jamil et affirme aujourd'hui être non-binaire : il refuse de s'identifier comme homme ou femme.

"J'ai toujours été très libre concernant ma réflexion sur la sexualité. J'ai essayé de changer cela aussi dans ma manière de penser au genre. Vous ne vous identifiez pas par genre. Vous êtes le mélange de plein de choses. Vous êtes votre propre création. C'est comme cela que je vois les choses. Je ne suis ni homme ni femme. Je pense que je navigue quelque part entre les deux sur ce spectre", a confié Sam Smith.

L'interprète de Too Good At Goodbyes et Promises a ajouté que, lorsqu'il couche avec un homme - il est séparé de l'acteur Brandon Flynn - il se sent souvent "très féminin". Une réflexion que le chanteur, qui avait fait son coming out en 2013, l'a poussé à faire de plus en amples confidences. "Je me suis déjà posé et questionné : 'Est-ce que je veux changer de sexe ?' C'est quelque chose qui me traverse encore parfois l'esprit mais je ne crois pas que c'est ce que je veux", a-t-il ajouté.