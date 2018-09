Sam Smith séparé de Brandon Flynn : Ses premiers mots émus...

Sam Smith est allé à confesse. Le chanteur de 26 ans a répondu aux questions de la version anglaise de The Times. Il a notamment accepté de revenir sur sa rupture surprise avec le jeune comédien Brandon Flynn, une des stars de la série de Netflix 13 Reasons Why.

"Je suis toujours en train d'essayer de comprendre ce que j'ai retenu de cette relation et ce qu'elle signifie pour moi. Je suis encore très à fleur de peau", a confié le chanteur. Sam Smith, qui n'est pas revenu sur la raison de sa séparation avec Brandon Flynn a toutefois ajouté que la rupture n'avait pas été brutale. "Toutes mes relations amoureuses se sont terminées de façon amicale, jamais salement." Le chanteur, qui a fait son coming out en 2014, s'est aussi dit heureux de savoir que la médiatisation de son histoire avait pu servir d'exemple à de jeunes homosexuels. "Voir des relations amoureuses entre homos, c'est important et ça fait du bien. On n'en voit pas des tonnes", a-t-il dit.

Sam Smith et Brandon Flynn, âgé de 24 ans, avaient établi une relation amoureuse à distance, multipliant tour à tour les séjours à Londres ou Los Angeles. On avait pu les voir à divers événements médiatiques ou privés, échangeant notamment une soupe de langues devenue culte sur la Toile et qui avait embarrassé le chanteur...

Thomas Montet