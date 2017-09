13 Reasons Why : Un des acteurs fait son coming-out !

Brandon Flynn, qui incarne le personnage de Justin Foley dans la série 13 Reasons Why sur Netflix, a posté sur Instagram, ce 19 septembre 2017, un message en faveur du mariage entre personnes de même sexe alors que l'Australie s'apprête à prendre position par vote postal. L'acteur laisse entendre qu'il est lui-même membre de la communauté LGBT...

Alors que des rumeurs couraient concernant une romance entre lui et son collègue de la série, l'acteur Miles Heizer, les représentants des deux jeunes hommes avaient nié mais on ne savait pas si Brandon Flynn était gay ou pas. Dans son long message Instagram, il ne le dit pas en ces termes là mais il se déclare comme LGBT... "J'ai vu le message 'Votez Non' dans le ciel de Sydney. Merci de dépenser votre argent et de louer un avion pour écrire votre manque de soutien dans les nuages. J'espère que votre haine et votre manque de compréhension disparaîtront comme ces mots. Trop de mes amis se sont fait jeter de chez eux, sont restés dans le placard, se sont fait battre, tuer, humilier par l'église et l'état... et vous avez peur que si nous votons OUI, vous ne serez plus en mesure d'afficher votre haine envers nous. J'emmerde cela", écrit-il.

Le jeune acteur de 23 ans poursuit sur un ton plus personnel... "Nous nous sommes chiés dessus toute notre vie grâce à tous ces stigmates qui nous entourent, les mêmes stigmates orchestrés par des gens qui font voler des avions au-dessus de Sydney. Nous avons combattu, nous nous sommes exprimés bravement même quand ça faisait peur et vous écrivez un message dans le ciel juste parce que vous avez peur. L'égalité demande du courage, cela m'inquiète que trop de gens dans ce monde manquent de couilles pour soutenir ce qui est juste", ajoute-t-il.