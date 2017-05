Miles Heizer et Brandon Flynn (13 Reasons Why) in love ? Leur baiser fougueux

A moins d'avoir vécu dans une grotte ces dernières semaines, on le sait tous : 13 Reasons Why est la nouvelle série incontournable à succès de Netflix, à tel point que l'équipe de producteurs (dont fait partie une certaine Selena Gomez) vient d'annoncer le renouvellement officiel du show pour une seconde saison en 2018. Outre Katherine Langford et Dylan Minnette, qui interprètent respectivement les rôles principaux d'Hannah Baker et Clay Jensen, les spectateurs ont découvert cette année de nombreux acteurs attachants auxquels il est facile de s'identifier. Parmi eux, on peut citer Tommy Dorfman (Ryan), Alisha Boe (Jessica) ou bien encore Miles Heizer (Alex) et Brandon Flynn (Justin).

Depuis la diffusion de la série, ces deux derniers font beaucoup parler d'eux. Craquants et populaires, les comédiens sont très actifs sur les réseaux sociaux et comptabilisent chacun plus de 2 millions d'abonnés sur Instagram. C'est sur cette même plateforme que le duo publie régulièrement des photos de leurs retrouvailles, en groupe ou à deux. Miles Heizer (que les spectateurs ont également pu découvrir en 2016 dans le film Nerve au côté d'Emma Roberts) et Brandon Flynn semblent d'ailleurs tellement proches que les fans se questionnent : sont-ils amis ou amants ? Le flou persiste, même si l'adorable binôme a déjà été vu en train de s'embrasser.