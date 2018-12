Samy Seghir et Jérémy Denisty ("Neuilly sa mère, sa mère"): Ils ont tant grandi!

Et les autres ?

Quid des autres adolescents de Neuilly, sa mère ! ? Joséphine Japy, 24 ans, est l'une des étoiles montantes du cinéma français, qui l'a autant prouvé dans Cloclo que Respire ou plus récemment Paris Willouby. Chloé Coulloud a elle aussi bien grandi du haut de ses 31 ans. Elle est maman et a poursuivi dans le cinéma, en tournant notamment dans Amis publics tout récemment. Quant à la troisième actrice phare de Neuilly sa mère !, Anne Duverneuil, elle a 25 ans et a notamment tourné dans Une pure affaire, avant de se tourner vers la télé et des apparitions dans des épisodes de séries (Accusé, Alice Nevers...). Enfin Mathieu Spinosi, qui joue le beau gosse Guillain dans le film, il est loin d'être un inconnu, puisqu'il a incarné le fameux Julien Brimont dans la série Clem 2010 à 2014, avant de jouer avec Emmanuelle Béart et Julie Depardieu dans Les Yeux jaunes de crocodiles et d'être à l'affiche des Visiteurs 3 dans le costume de St Just.