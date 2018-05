Sandrine Quétier, Fabienne Carat et les VIP réunis pour un anniversaire spécial

Lundi 28 mai 2018, le Grand Rex dans le 2e arrondissement de Paris, accueillait la soirée Action Enfance fait son cinéma, dans le cadre des 60 ans de la fondation dédiée à l'accueil, la protection et l'éducation des enfants en danger sur le long terme, soit de l'enfance à l'âge adulte. On a pu voir plusieurs personnalités.

A l'occasion de ses 60 ans, la fondation Action Enfance avait demandé à 150 jeunes de ses Villages et Foyers de tourner dans 15 courts métrages, sous la direction des étudiants de quatre écoles de cinéma parisiennes. Pour accompagner et encourager les jeunes talents, de nombreuses célébrités se sont mobilisées pour constituer un jury unique qui a récompensé les artistes en herbe. Sur le photocall de la soirée on a ainsi pu voir : Sandrine Quétier, Marc Lièvremont (parrain de la fondation), Fabienne Carat, Bérangère Krief, Anne Depétrini, Christophe Carrière, Véronique de Villèle, Gil Alma, Olivier Baroux, Alison Wheeler, Ariane Massenet (qui a présenté le format Grandir Avec... pour la fondation) ou encore Philippe Bas, le réalisateur Pascal Bourdiaux et sa compagne, Bruno Guglielmi, Laurent Fontaine...

C'est le film Antidote, réalisé avec les jeunes du Village d'enfants de Bar-le-Duc dans la Meuse, qui a remporté le Grand Prix du Public. Le Grand Prix Cinéma a été attribué à Pôle Enfance, le court-métrage réalisé par les enfants du Village de Monts-sur-Guesnes dans la Vienne.

Thomas Montet