Sandrine Quétier méconnaissable en blonde : "Ça vous change une femme !"

Sandrine Quétier, animatrice de Danse avec les stars 8 sur TF1, a surpris ses nombreux admirateurs vendredi 10 novembre 2017.

Sur son compte Instagram très suivi, la belle brune de 46 ans a décidé de publier une photo d'elle... en blonde. Une grande première ! "Y'a pas à dire... Une bonne perruque, un photographe de talent et des filtres qui vont bien... Ça vous change une femme !! @DavidKen #souvenirs", a-t-elle commenté en légende du cliché la montrant littéralement méconnaissable avec son carré blond et son look très septième art.

Bien entendu, quelques-uns de ses 92 000 abonnés n'ont pas attendu bien longtemps avant d'encenser cette jolie photo. "Tu es sublime, tu as quelque chose de Charlize Theron dans 'Atomic Blonde' là", "Wow la perruque te va bien, je ne t'aurais pas reconnue", "On dirait Michelle Pfeiffer", "Tout te va Sandrine, tu es si belle", pouvait-on lire les premières réactions.

Retrouvez la sublime Sandrine Quétier samedi 11 novembre 2017 dans le 5e numéro de Danse avec les stars 8 sur TF1 !