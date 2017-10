Sandrine Rousseau défend Christine Angot : "On est ensemble..."

Sandrine Rousseau, ex-porte-parole d'Europe Écologie-Les Verts, était mercredi 5 octobre 2017 l'invitée de Yann Barthès dans Quotidien (TMC) afin d'évoquer son livre Parler revenant sur l'agression sexuelle qu'elle a affrontée mais également, bien entendu, pour commenter son altercation avec Christine Angot dans On n'est pas couché (France 2) diffusée samedi dernier.

D'entrée de jeu, la femme politique de 45 ans a tenu à calmer le jeu. Christine Angot, qui a déjà parlé de l'inceste qu'elle a subi étant jeune dans un livre, et elle mèneraient le même combat, mais différemment. "Christine Angot et moi, on ne dit pas des choses qui sont très différentes. Elle dit 'les femmes se débrouillent' et moi je dis 'Oui elles se débrouillent, mais elles se débrouillent trop toutes seules et il faut leur tendre la main'. (...) La question, ce n'est pas de défendre l'une ou l'autre. On ne met pas les femmes qui ont subi des violences sexuelles face aux autres, on est ensemble. Christine Angot, je ne veux pas que ce soit une adversaire, en aucune manière", a commenté Sandrine Rousseau.

Et l'ex-cadre des Verts de poursuivre son analyse : "Ce que révèle cette séquence qu'il faudra re-regarder vraiment dans plusieurs mois et plusieurs fois pour bien comprendre ce qu'il s'est passé, c'est qu'en fait, dire les choses, que ce soit à la manière de Christine Angot ou à ma manière à moi, dire les choses, c'est douloureux et c'est très violent !"

En marge de cette diffusion, Caroline Got, directrice des programmes de France Télévisions, a confié au micro d'Europe 1, afin de répondre à tous ceux qui réclamaient la suspension de Christine Angot d'ONPC : "Christine Angot va rester chroniqueuse à On n'est pas couché. À titre personnel, je déplore le malaise suscité dans le public et qui a provoqué un émoi important. Je comprends qu'une partie du public soit en colère." Et de justifier la diffusion de la séquence pourtant enregistrée quelques jours plus tôt : "On s'est dit que même si ça c'était mal passé, on souhai­tait que ce débat puisse être vu et ne puisse pas être raconté par d'autres et fantasmé."

