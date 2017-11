Sarah Hyland déjà recasée : Elle officialise avec son nouveau chéri

Sarah Hyland n'est visiblement pas du genre à aimer rester seule. Quelques mois seulement après son retour au célibat, la star de la série Modern Family (qui incarne le personnage de Haley Dunphy) a retrouvé l'amour.

Une toute nouvelle relation que l'actrice de 26 ans et son partenaire ont mutuellement officialisée dimanche 5 novembre 2017 sur Instagram. Sarah Hyland et Wells Adams, animateur radio originaire de Nashville et candidat de l'émission The Bachelorette, ont chacun publié une photo sur leur page, l'une complice, l'autre plus légère.