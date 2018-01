Scènes de ménages : Marion Game en couple avec Raymond ? "Impossible !"

Huguette et Raymond forment peut-être le couple préféré des téléspectateurs de Scènes de ménages sur M6. Interrogés par nos confrères de Télé Magazine, leurs interprètes Marion Game et Gérard Hernandez ont accepté de dire si, dans la vraie vie, ils pourraient vivre avec leur personnage partenaire !

Le comédien de 85 ans, qui a signé pour une 10e saison de Scènes de ménages, a alors réagi : "Huguette est tout le contraire de ce que je recherche dans la vie. Moi, j'aime les eaux calmes en amour." Et sa partenaire de 75 ans de juger : "Impossible ! Servir mon mari et tout lui pardonner, ce n'est pas du tout pour moi !" Nous voilà fixés... Un couple à l'écran, mais certainement pas dans la vie !

Également interrogée sur leur importante cote de popularité – notamment auprès des jeunes –, Marion Game a souligné : "Les enfants rêvent d'avoir des grands-parents comme nous. Ils sont rassurés car ils savent que même si on se dispute souvent, on va très vite se réconcilier." Et Gérard Hernandez de savourer : "Et dire qu'au début, on nous a critiqués parce qu'on disait trop de gros mots !"

Fin 2016, les deux acteurs répondaient déjà à cette question de la possibilité d'un véritable couple entre eux – mais sans le prisme de leurs personnages – auprès de nos confrères de Télé Poche. "On s'est connus trop tard ! Je suis quelqu'un qui a papillonné à droite et à gauche, beaucoup visité les sentiments, alors que Gérard est éperdument amoureux de son épouse (...). On n'aime pas les mêmes trucs, c'est ça le problème (...). Qu'est-ce que j'irais l'emmerder pour boire le thé alors qu'on se voit le reste du temps devant les caméras ?!", avait confié Marion Game. Des propos confirmés par son talentueux partenaire.

