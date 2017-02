Scottie Pippen et Larsa, canon, en famille au paradis... Et le divorce ?

La fin de leur mariage semblait inévitable tant la situation était devenue délétère, pourtant Scottie Pippen et sa femme Larsa, qui étaient en instance de divorce il y a peu de temps encore, ont vécu une Saint-Valentin de rêve : le sextuple champion NBA, légende des Chicago Bulls au côté de son "frère" Michael Jordan (à qui il n'a pas manqué de souhaiter le 17 février un joyeux 54e anniversaire), et la super copine des soeurs Kardashian l'ont passée les pieds dans l'eau translucide des Iles Vierges, entourés de leurs quatre enfants, Sophia, Justin, Preston et Scottie Jr.

Un séjour qu'ils ont tous deux abondamment documenté sur les réseaux sociaux, Larsa, 42 ans, exposant au maximum ses atouts dans des tenues et des poses hot, et Scottie, 51 ans, insistant en images sur les bons moments partagés avec sa progéniture. "La team Pippen plus forte que jamais", a-t-il indiqué sur Twitter en légende d'une photo de la famille au complet en cette année qui marque leur 20e anniversaire de mariage. Larsa a utilisé la même image sur son compte Instagram, mais sans jouer l'union sacrée, se contentant de "team Pippen". L'équipe apparaît rassemblée dans une autre photo publiée le lendemain, prise lors d'une sortie accrobranche - on note, une fois encore, la pose ô combien naturelle de la protagoniste de The Real Housewives of Miami.