Sébastien Folin écarté en faveur de Cyril Féraud ? "Il est le nouveau roi"

Toutes les semaines, nos confrères de Puremédias interviewent une personnalité du PAF. Mercredi 17 janvier, ils ont questionné Sébastien Folin. L'animateur de Clair obscur, diffusée sur France Ô, a notamment évoqué l'arrêt de son jeu Harry sur France 3 et la mise en avant de Cyril Féraud sur la chaîne.

L'homme de 47 ans a confié à Charles Decant qu'il avait accepté la décision de la chaîne qui était d'arrêter son émission, le 5 janvier dernier, après plus de 1 300 émissions et cinq ans de bons et loyaux services. Un programme remplacé depuis par Personne n'y avait pensé !, présenté par Cyril Féraud.

À ce sujet, Sébastien Folin ne crache pas dans la soupe, loin s'en faut. Rappelant que la chaîne lui a fait savoir que l'arrêt de son émission ne trouvait pas son origine dans les audiences, il ajoute : "C'est le désir de mettre en avant Cyril Féraud. Il fallait trouver une case pour lui. Cyril Féraud est le nouveau roi de France 3, et j'en suis ravi pour lui, tant mieux ! On est un peu les dommages collatéraux de cette décision." Sans rancune donc.

Travaillant toujours pour France Télévisions – ce qui explique peut-être qu'il soit si prudent dans ses propos –, Sébastien Folin a fait savoir qu'il était "ravi" pour son confrère. Et d'ajouter : "Je ne construis pas mon bonheur sur le malheur des autres. Je lui dis bravo."

Enfin, en guise de conclusion, l'ancien présentateur météo a rappelé que grâce à Harry, la case avait monté en audience et que Cyril Féraud pouvait "dire merci".