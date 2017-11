Secret Story 11 : Alain éliminé, les finalistes connus, Charlène bientôt fiancée

L'aventure Secret Story 11 touche presque à sa fin. Ce jeudi 30 novembre 2017, NT1 diffusait la demi-finale. Alain, Laura, Barbara et Charlène étaient en danger, tandis que Noré était assuré d'aller en finale. Et, pour la première fois depuis le début de l'émission, le public a pu dire en direct ce qu'il pensait des candidats. Retour sur le prime !

Kamila de retour

Tout au long de la semaine, les habitants se sont affrontés pour une place en finale. Finalement, c'est Noré qui l'a obtenue mais pour cela, il a dû nominer sa femme Kamila. Résultat ? Elle a quitté la Maison des Secrets hier soir. Et ce soir, la belle Marseillaise était de retour pour s'exprimer sur son départ. "Le plus dur a été de quitter Noré", a-t-elle confié dans un premier temps. Après quoi, elle a expliqué que selon elle, le public ne voulait pas voir un couple aller en finale.

Kamila a ensuite découvert un magnéto de Noré en train de pleurer après son départ. Difficile donc pour elle de retenir ses larmes. Puis, La Voix lui a fait une proposition : choisir l'habitant qu'elle voulait priver d'un buzz gratuit. Sa réponse ? Alain. Mais ce que l'on a surtout retenu, c'est qu'elle a failli... tomber.

Alain et Barbara dévoilent leurs secrets

Grâce à Kamila, tous les habitants, à l'exception d'Alain, ont bénéficié d'un buzz gratuit à utiliser au cours de la soirée. Les secrets d'Alain et Barbara étaient donc plus que jamais en danger. Mais seul le jeune homme a été buzzé. Laura a déclenché l'alarme des secrets car elle pensait que son petit ami était un célèbre compositeur de musique espagnole.

Charlène supposait quant à elle que c'était un grand humoriste en Espagne. Barbara jugeait qu'il était un célèbre animateur radio et Noré qu'il était une star internationale de la corrida. Personne ne l'ayant trouvé, Alain a dévoilé son secret qui est : "Je suis une star de la télévision à l'étranger". Les habitants ont découvert des images de sa participation à une émission de télé-réalité espagnole. Manque de chance, certaines le montraient très proche d'une jeune femme. Et Laura n'en a pas loupé une miette. Barbara a ensuite dévoilé son secret : "Mon destin est lié à celui d'un habitant" (qui était Bryan).

Les diables de la Maison

Noré et Laura ont été associés afin d'être les diablotins de la Maison des Secrets. Tous deux avaient pour but de rendre fous leurs colocataires durant une semaine. Tous les coups étaient alors permis. Poivre sur la brosse à dents, jeu du perroquet... ils étaient inspirés.

Mais leur mission a pris fin ce soir puisque La Voix a dévoilé la supercherie à Alain, Barbara et Charlène. Sauf que Noré et Laura étaient au confessionnal pendant ce temps. Ils ne savaient donc pas que leurs colocataires avaient reçu la mission de se venger. Dès leur retour au salon, La Voix les a freezés. Leurs camarades ont alors pu les entarter, pour 500 euros. Sans surprise, Laura était furieuse contre Alain, le seul à avoir osé lui mettre sa tarte à la figure.

La parole au public

Depuis plusieurs mois, les candidats ne savaient pas réellement ce que le public pensait d'eux. Mais La Voix a accepté qu'il donne son avis sur chacun d'entre eux à travers des sondages dévoilés en direct sur la page Facebook de l'émission.

Aussi a-t-on appris que 59% du public pense que Noré n'a pas eu tort de mettre sa femme en danger pour une place en finale. 79% des téléspectateurs pensent que le couple Alain/Laura et sincère, 71% que Charlène est plus joueuse depuis l'élimination de Benoît et 68% que le mot qui qualifie le mieux Barbara est "Colomba", contre 32% qu'il s'agit du mot "agaçante".

Autres sondages : 59% du public pense que le mot qui résume le mieux Noré est "emboucaneur", 65% qu'Alain ne s'est pas caché derrière Laura pour avancer, 73% que Laura est plus joueuse que poissonnière et 76% de Charlène était plus suiveuse que Barbara.

Selon 45% des téléspectateurs, Noré serait allé plus loin dans le jeu sans Kamilla, la compatibilité d'Alain et Laura est de 7/10, selon 57% Charlène a choisi le bon clan et 57% pense que Barbara a trop joué avec son physique dans l'aventure.

Charlène reine du bluff

Laura, Charlène et Barbara ont été soumises à un dilemme. Devant chacune se trouvait une carte bleue et une rose. Si toutes sortaient une carte de la même couleur, leur cagnotte ne changeait pas. Dans le cas où l'une d'elles sortait une carte différente de celle des autres, elle remportai l'intégralité des trois cagnottes, soit 5 554 euros. Après une petite discussion, elles avaient décidé de sortir la même couleur. Mais Charlène a bluffé et a donc remporté tout l'argent.

Autre dilemme, un décompte leur faisait perdre de l'argent. Pour tout stopper, l'un d'eux devait appuyer sur buzzer noir, un choix qui n'était pas sans conséquence. Rapidement, Charlène s'est lancée vers le buzzeur. Elle a donc pu répartir l'intégralité de la cagnotte de Noré entre les habitants de son choix. Sans surprise, elle s'est donné le plus de sous.

Futures fiançailles pour Benoît et Charlène

Dernier dilemme, La Voix a offert une possibilité à Noré de revoir Kamila ce soir. Mais Benoît souhaitait aussi faire une annonce à Charlène et lui a demandé de lui permettre de la voir. Le Marseillais devait donc décider qui de Benoît ou lui allait revoir sa moitié. Il a finalement accepté que son ami revoit Charlène. Chaque seconde avec lui coûtait 100 euros à la cagnotte commune qu'elle partageait avec Laura, Barbara et Alain.

"J'ai encore plus de certitudes sur mon amour pour toi.Tu es la femme de ma vie. Je pense aux fiançailles. Ça va arriver vite", a confié Benoît à Charlène. Leur rencontré a coûté 4 500 euros

Les finalistes de l'émission sont...

Barbara, Laura, Alain et Charlène sont allés dans le sas en fin d'émission. Après plusieurs minutes de suspense, c'est Alain qui a quitté l'aventure.

Les finalistes de l'émission sont donc Noré, Charlène, Laura et Barbara.