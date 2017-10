Secret Story 11 : Barabra nominée avec Kamila et Cassandre, alerte couples !

Qui va rejoindre Kamila dans le sas de Secret Story 11 cette semaine ?

Barbara, une vraie girouette

Barbara qui a échangé un baiser avec Benjamin est très froide avec lui le lendemain matin. Elle ne calcule plus le candidat sur lequel elle avait jeté son dévolu. Elle explique à Laura qu'elle est perdue et qu'elle a peur que ça aille trop vite. "Je sais que je suis associée à une chaudière et je ne veux pas que ça devienne un terme que l'on utilise au premier degré", explique-t-elle. En gros, elle a peur pour son image (peut-être aurait dû-t-elle y penser plus tôt). Benjamin apprend la nouvelle grâce à Laura et décide de prendre ses distances.

Alerte couple avec Laura et Alain

Depuis la soirée de la veille et les confessions de la brune (elle a dit que s'ils devaient se passer quelque chose entre eux, tout le monde le saurait), Alain ne sait plus quoi penser. Il a pour mission de séduire Shirley mais a clairement l'autre Secrétiste dans la peau. Il déclare à Barbara qu'il apprécie la jeune femme tous les jours un peu plus.

La blonde prévient immédiatement son amie et l'encourage à aller vers le beau gosse. Pour le moment, elle hésite et confie qu'elle a l'habitude de "faire ramer les hommes". Mais la carapace de la jeune femme finit par se casser. Le duo s'embrasse et Alain est aux anges. Il est apparemment déjà très épris de la jeune femme ce qui est apparemment réciproque. A la fin de la soirée Barbara se rapproche finalement de Benjamin. Il y a décidément de l'amour dans l'air.

Guerre et paix

Après avoir raté une mission de La Voix, Shirley et Laura se retrouvent enfermées dans la Superette. L'occasion pour elles de mettre les choses à plat. Quelques heures plus tôt, elles s'étaient embrouillées et une insulte a même été lancée. C'est donc avec le sourire que tout rentre en ordre face à un Alain qui ne comprend plus rien.

Mais l'absence des deux femmes permet aux Marseillais de créer une nouvelle embrouille. Comment ? Noré éparpille les affaires de Laura dans la chambre. Et ça marche car une fois libérée cette dernière pète un plomb et jure de se venger. Elle est persuadée que la fautive est Cassandre et lui passe un savon.

Nominations

Cassandre découvre que la carte d'immunité offerte par Benjamin l'envoie directement dans le sas. Elle est donc la première à rejoindre Kamila, nominée à vie, dans le clan des nominés. Enfin, après un vote des garçons, Barbara les rejoint.