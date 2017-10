Secret Story 11 : Barbara, très critiquée, fait un show sexy, Benjamin charmé !

Dans Secret Story 11 sur NT1, l'arrivée des nouveaux a relancé l'intrigue. Bryan, Barbara, Jordan et Kamila sont nominés. Laura et Barbara tentent de séduire Benjamin, Bryan a du mal à supporter le petit nouveau, Charlène observe ses colocataires depuis la tour de contrôle et Kamila oeuvre pour un rapprochement entre Shirley et Alain. Que s'est-il passé dans la Maison des Secrets ces dernières 24 heures ? La réponse tout de suite...

Résumé de la quotidienne du jeudi 19 octobre 2017

Benjamin courtisé

Mercredi matin, Laura et Barbara reprennent leur mission séduction auprès de Benjamin. Barbara lui propose un jus d'orange pressé dès le petit-déjeuner, ce qui ne passe pas inaperçu auprès des autres garçons ! Alain se rend compte qu'il a désormais de la concurrence niveau beaux gosses... Quelques instants plus tard, les deux jeunes femmes réclament un cours de sport à Benjamin. Elles ne lâchent pas l'affaire... sous le regard amusé de Jordan et Benoît !

Dans la foulée, Barbara propose un massage à Benjamin dans le jardin. Laura s'en rend vite compte et vient renverser un verre d'eau sur sa (fausse) rivale.

Barbara très très sexy

La Voix propose une activité, un Sexy Bus Wash. Deux équipes sont formées pour faire briller le bus du campus. Malheureusement, Bryan et Laura ne sont pas choisis par les chefs d'équipes... Durant l'épreuve, Barbara (qui fait équipe avec Benjamin) se donne à 100% et propose un show très très très caliente. L'équipe de Benjamin remporte donc la mise et ils réclament un indice sur le secret de Shirley. La chanson "Mon manège à moi" d'Edith Piaf retentit alors. Un mini-clash intervient entre Jordan et Barbara quand celui-ci tente de participer à l'interrogatoire de Shirley alors qu'il n'était pas dans l'équipe gagnante.

Cassandre, missionnée par Charlène (depuis la tour de contrôle) pour sonder Benoît, y va à fond. Elle dit au jeune homme qu'elle est vraiment son type de garçon et que c'est dommage qu'il soit en couple. Benoît est très gêné. "T'es sérieuse là ? Tu me fais flipper", lâche-t-il. Cassandre estime qu'il n'a pas assez fermé la porte.

Shirley et Cassandre continuent de sonder les habitants sur Charlène... Les pauvres ne savent pas que la blonde entend tout et cassent du sucre sur son dos. Surtout Laura qui trouve que c'était une suiveuse et une girouette. Le retour de la blonde va faire mal...

Soirée "caricatures"

La Voix propose aux Habitants de faire une caricature de l'Habitant qu'ils veulent voir partir ce jeudi... Ambiance. Laura dessine Jordan ; Cassandre et Barbara dessinent Bryan ; Jordan, Bryan, Kamila, Alain et Shirley caricaturent Barbara. C'est la Saint Barbara, on la dit lunatique !

Laura est surprise par la cruauté des Habitants... dont Alain. Benjamin assure qu'il ne comprend pas l'acharnement contre Barbara et qu'il souhaite se rapprocher d'elle. Du coup, plus tard dans la soirée, il va lui parler et une complicité s'installe. Les deux jeunes gens sont même nés le même jour !

Retrouvez toutes les vidéos de Secret Story sur le site officiel de MYTF1.

C'est tout... pour le moment !