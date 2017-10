Secret Story 11 – Benjamin : Découvrez son secret !

Il y a du sang neuf dans Secret Story 11 (NT1). Jeudi 13 octobre, trois nouveaux candidats ont intégré l'aventure, parmi lesquels Benjamin. A l'instar de Cassandre et Shirley, le beau brun est venu défendre un secret personnel. Mais duquel s'agit-il ? "J'ai échappé à une catastrophe naturelle", "Ma vie a failli basculer dans une fête foraine" ou "J'ai participé deux fois aux Jeux Olympiques" ?

Il s'agit... du troisième intitulé. En effet, le jeune homme, né le 16 mai 1989 à Bordeaux, est un sportif de haut niveau et a représenté la France aux Jeux Olympiques d'hiver en 2010. A l'époque, il avait terminé cinquième à l'épreuve de relais en short-track comme l'indique sa page Wikipédia. Et en 2014, c'est l'épreuve de patinage de vitesse qu'il a réalisée lors des Jeux Olympiques de Sotchi. Il a terminé à la 29e place du 1 000 mètres et à la 32e du 1 500 mètres.

Benjamin n'a presque plus de secrets pour vous. C'est tout, pour le moment.