Secret Story 11 – Benjamin : Les photos ultrasexy du nouveau candidat !

Depuis qu'il est entré dans le campus des secrets de Secret Story 11 (NT1) jeudi 12 octobre, Benjamin Macé séduit de plus en plus le public grâce à sa plastique irréprochable et ses beaux yeux bleus. Il faut dire que le beau Bordelais de 28 ans est coach sportif de métier !

Sur son compte Instagram où il est aujourd'hui suivi par quelques milliers d'admirateurs (son compteur devrait exploser au fil des jours !), le jeune célibataire enchaîne effectivement les photos torse nu pour le plus grand bonheur de ses abonnés. Accro à la musculation, Benjamin n'hésite jamais à dévoiler le fruit de ses heures d'entraînement.

Côté "secret", rappelons que le jeune homme a représenté la France aux Jeux olympiques d'hiver en 2010 (à Vancouver au Canada), il avait alors terminé cinquième à l'épreuve de relais en short-track. En 2014, il participait de nouveau aux Jeux olympiques d'hiver (Sotchi, en Russie) en patinage de vitesse. Deux expériences qui lui ont permis d'être repéré par La Voix !

Découvrez les photos les plus sexy de Benjamin dans notre diaporama !