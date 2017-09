Secret Story 11 – Clash entre Alain et Laura : "Tes lèvres on dirait un Zodiac"

La séquence, qui a été dévoilée uniquement sur le site internet de TF1, ne sera pas diffusée à l'antenne et on comprend pourquoi. Dans Secret Story 11, Alain et Laura ont eu l'un envers l'autre des mots assez violents.

Au départ, c'est pourtant avec le sourire que les deux Secrétistes se sont vannés, enfin surtout la brune après s'être attaqué aux dents très blanches de l'homme de 37 ans. Si Alain a gardé le sourire, quelques minutes plus tard, il n'a pas hésité à s'en prendre lui aussi au physique de Laura. Une juste revanche après que celle qui vit normalement à Dubaï a mis sa masculinité en doute.

"Tu as vu tes lèvres, on dirait un Zodiac", a donc lancé le candidat qui est en mission love avec Tanya. Une pique qui a fait mourir de rire Noré et Jordan.

Si Laura, bonne joueuse, a reconnu que la réplique était bonne cela n'a pas empêché le ton de monter. Alain, très vexé que l'on s'en prenne à ses dents, a alors déclaré : "C'est méchant parce que tu attaques le physique. (...) Si tu me cherches tu me trouves." Ce qui a eu le don d'exciter un peu plus Laura.

Mais au final c'est entre la brune aux lèvres pulpeuses et Noré que le ton est monté...