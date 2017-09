Secret Story 11 : Grosse erreur de la prod', guerre entre Barbara et Tanya

Jeudi 7 septembre, Lydia a été éliminée de Secret Story 11. Une soirée riche en rebondissements lors de laquelle un événement inattendu est survenu.

Problème technique et révélation

À cause d'un souci technique, les habitants ont entendu Christophe Beaugrand révéler l'identité des trois infiltrés, Julie, Jordan et Charles. Les habitants ont mis un certains temps à réaliser que c'est à cause d'eux qu'ils ont été nominés. Mais ils prennent plutôt bien la nouvelle. La Voix précise tout de même que le trio effectuait une mission et que ce n'était pas leur secret. Dans l'ensemble, personne n'en veut vraiment au trio car tous savent qu'à leur place ils auraient fait la même chose : accepter la mission.

De son côté, Julie évoque sa relation très fusionnelle avec Charles. Pour elle ce n'est pas de l'amitié et pas encore de l'amour. "C'est à nous, ça nous plaît, c'est comme ça", déclare-t-elle. Benoît veut en savoir plus et enquête sur la brune. Souhait-il se venger de l'infiltrée ?

Kamila et Noré n'ont plus le droit de communiquer pendant 48h, Benoît doit donc jouer les entremetteurs. Il préfère d'abord conseiller les amoureux et leur demande ne pas se lancer des regards trop complices.

Guerre entre Barbara et Tanya

Tanya et Alain doivent toujours faire croire à une fausse idylle, mais Alain n'y met pas vraiment du sien. Le beau gosse est d'ailleurs gêné lorsque la sexagénaire fait des allusions coquines devant lui. Pire encore, elle récidive devant tout le monde ce qui met les autres habitants mal à l'aise. Mais voilà, la stratégie de Tanya fonctionne auprès de Barbara qui se montre de plus en plus jalouse. Du coup, la jeune femme de 27 ans passe à l'attaque en cherchant l'attention d'Alain. Entre les deux femmes, la guerre est déclarée. Tanya réplique en disposant du rouge à lèvres sur le corps d'Alain.