Secret Story 11 : Le physique de Jordan moqué, la photo hilarante

Il y a des tweets qui ont le don de faire rire, c'est le cas de celui de Christophe Beaugrand en date du 19 septembre.

Le présentateur de Secret Story 11 s'est en effet tendrement moqué d'un candidat de la célèbre émission de télé-réalité, Jordan. Sur le réseau social à l'oiseau bleu, l'animateur de 40 ans a publié un photomontage du visage du jeune qui a sauvé une famille de la noyade et de la tête d'un tarsier. Un montage qui a pour but de souligner la ressemblance entre le candidat et l'adorable petit primate.