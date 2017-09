Secret Story 11 – Jordan : Son secret découvert... et c'est étonnant !

Vendredi 1er septembre, Christophe Beaugrand donnait le coup d'envoi de Secret Story 11 sur TF1. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette première soirée a été riche en rebondissements. Deux couples – Kamila et Nore ainsi que Charlène et Benoît – ont été séparés, tandis que Nony, Ylies et Marie n'ont finalement pas intégré le Campus des Secrets. Plus encore, certains candidats ont surpris les téléspectateurs par leurs incroyables secrets, comme Makaon qui n'est autre que l'ancien garde du corps du couple Macron, ou encore Jordan, qui a sauvé une famille de la noyade... Un secret qui semblait plutôt correspondre à Alain ou Charles, tous deux affichant une silhouette musclée.

Le 26 août 2015, Var Matin relatait les faits. Une famille originaire d'Arras naviguait à bord d'un bateau au large de Port-Fréjus lorsqu'elle a dû faire face à une mer agitée. À cause des fortes vagues, le petit yacht a été inondé. S'attendant au pire, les enfants ont même enfilé des gilets de sauvetage...

Tout le monde était en panique

Face à la scène, Jordan, en vacances sur place, n'a pu rester sans rien faire. "J'ai entendu crier et j'ai vu le bateau, à 20 ou 30 mètres, du bord qui coulait. Il y avait trois enfants sur une bouée. Mais une vague a retourné la bouée. Le danger était grand et en voyant ça, la mère et le père se sont jetés à l'eau, confiait alors le Secrétiste. Ils étaient poussés par le courant vers les rochers. J'ai nagé jusqu'à eux. Tout le monde était en panique. La maman était très choquée et voulait sauver en premier ses enfants. J'ai ramené les deux petits jusqu'aux rochers, puis le dernier."

Une fois les enfants sains et saufs, Jordan a sauvé les parents. De là, les pompiers sont intervenus. Mais la petite famille n'a pas eu besoin d'aller à l'hôpital, grâce au candidat de Secret Story 11. "Les vagues étaient fortes et ils seraient morts si on ne les avait pas secourus", expliquait-il à Var Matin.

Pour retrouver la liste complète des secrets des candidats de cette onzième saison, c'est par ici. Et, enfin, rendez-vous tous les jours à 18h30 sur NT1 afin de suivre la quotidienne de Secret Story 11.