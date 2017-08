Secret Story 11 : Les deux premières pièces du Campus des Secrets dévoilées

Vendredi 1er septembre, à 23h30, TF1 lancera la saison 11 de Secret Story. Trois jours avant ce grand événement, la production livre enfin de premières informations. Après avoir dévoilé en exclusivité le portrait de Julie, première candidate de cette édition, voici les premières images de la déco de la Maison des Secrets !

On le sait, le lieu de vie des Secrétistes se transforme cette année en Campus des Secrets. Afin de coller à ce thème, les équipes en charge du relooking des lieux ont pensé à tout. Ainsi, la salle de bain ressemble à présent à un terrain de football américain. Les douches des "girls" et des "boyz" sont séparées par un vélo (accroché au mur) et un panier de basket a même été posé !

Autre pièce dévoilée par TF1, la cuisine. Toujours dans un esprit universitaire, des pompons de pom-pom girls ont été disposés un peu partout au plafond. Et le nom de l'émission, Secret Story, est écrit sur la table à la façon des noms des équipes universitaires sur les drapeaux.

Si la décoration des éditions précédentes du programme a toujours été colorée, là, la carte du style campus américain est jouée à fond. Nul doute que les candidats vont adorer cette déco inspirée des Etats-Unis.

SS11 à suivre aussi sur NT1

À partir de la semaine du 4 septembre, les téléspectateurs pourront suivre les aventures des Secrétistes sur NT1. À 18h30, Christophe Beaugrand sera aux commandes de la Quotidienne en direct et en public. Juste après dans le Debrief, dès 19h30, il sera accompagné par Leila Ben Khalifa, Julien Geloën, gagnant de Secret Story 10, et de nouveaux chroniqueurs. Enfin, à 20h25, les fans du programme pourront continuer à découvrir plus en détails la vie des habitants durant la soirée de la veille dans La Soirée des Habitants.